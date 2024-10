Lavoro nel Salento, offerte stabili: 532 in tutto i posti disponibili (Di lunedì 7 ottobre 2024) LECCE – Sono 532 le posizioni lavorative aperte nella provincia di Lecce contenute nel 36esimo report Arpal a fronte dei 206 annunci pubblicati. Il settore edile si distingue con la richiesta di 96 professionisti, seguito dal comparto socio-sanitario che offre 21 annunci per 78 posizioni. Il Lecceprima.it - Lavoro nel Salento, offerte stabili: 532 in tutto i posti disponibili Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) LECCE – Sono 532 le posizioni lavorative aperte nella provincia di Lecce contenute nel 36esimo report Arpal a fronte dei 206 annunci pubblicati. Il settore edile si distingue con la richiesta di 96 professionisti, seguito dal comparto socio-sanitario che offre 21 annunci per 78 posizioni. Il

Milan - lavoro personalizzato per Calabria : le ultime in vista del Lecce - Il Milan si è allenato questa mattina nel centro sportivo di Milanello per preparare al meglio la sfida di venerdì sera contro il Lecce a... (Calciomercato.com)

Lecce - squadra AL LAVORO dopo il pareggio col Parma : terapie per Krstovic - le ULTIME - Ecco il comunicato ufficiale: LECCE – «Squadra subito in campo questa mattina all’ Acaya Golf Resort & SPA […]. Il Lecce è tornato ad allenarsi dopo il pareggio beffa contro il Parma tra le mura amiche per 2-2 Il Lecce si prepara per riscattare il pareggio per 2-2 subito al 93esimo e 95esimo ... (Calcionews24.com)

Lecce - al lavoro verso il TORINO : il report ALLENAMENTO dei giallorossi - Il Lecce si prepara per la sfida interna contro il Torino. Per raggiunge nuovamente l’obiettivo bisognerà fare punti in casa e la prossima sfida col Torino sarà una di quelle. Ecco il report […]. Ecco tutte le informazioni anche sui calciatori in via di recupero Il Lecce vuole un altro campionato ... (Calcionews24.com)