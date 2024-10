L'ammonimento del Questore non basta, 60 messaggi al giorno alla ex: per lo stalker scatta l'arresto (Di lunedì 7 ottobre 2024) Perseguitava la ex compagna con messaggi e chiamate dopo che lo scorso agosto era già stato colpito da un provvedimento di ammonimento da parte del Questore. La Polizia di Stato a Cesena ha arrestato un uomo di 57 anni per stalking. Un arresto in flagranza 'differita' dopo che la vittima ha Cesenatoday.it - L'ammonimento del Questore non basta, 60 messaggi al giorno alla ex: per lo stalker scatta l'arresto Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Perseguitava la ex compagna cone chiamate dopo che lo scorso agosto era già stato colpito da un provvedimento dida parte del. La Polizia di Stato a Cesena ha arrestato un uomo di 57 anni per stalking. Unin flagranza 'differita' dopo che la vittima ha

