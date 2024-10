L'allarme di Sottocorona: "In 24 ore cambia tutto". Dove colpisce il maltempo (Di lunedì 7 ottobre 2024) "È confermato, ve lo dico subito": con poche e decise parole, Paolo Sottocorona ha anticipato il "salto molto brusco" di domani, martedì 8 ottobre. Al momento, ha spiegato, ci sono solamente "qualche nuvola e qualche debole pioggia fra Nord e Centro", ma si attende "la perturbazione che ora sta interessando Portogallo, Spagna e Francia". In diretta dallo studio di Omnibus, il programma di politica e di attualità, il meteorologo è stato chiaro e ha consigliato di tenere a portata di mano l'ombrello nelle prossime ore a gran parte degli italiani. Oggi "qualche nuvola al Centro e qualche debole pioggia" si affacciano "fra Toscana e Liguria, Dove si possono intensificare un po'. Lo stesso vale per il Nord: vedete che i fenomeni sono moderati, deboli. La situazione è tranquilla", ha premesso l'esperto. (Di lunedì 7 ottobre 2024) "È confermato, ve lo dico subito": con poche e decise parole, Paoloha anticipato il "salto molto brusco" di domani, martedì 8 ottobre. Al momento, ha spiegato, ci sono solamente "qualche nuvola e qualche debole pioggia fra Nord e Centro", ma si attende "la perturbazione che ora sta interessando Portogallo, Spagna e Francia". In diretta dallo studio di Omnibus, il programma di politica e di attualità, il meteorologo è stato chiaro e ha consigliato di tenere a portata di mano l'ombrello nelle prossime ore a gran parte degli italiani. Oggi "qualche nuvola al Centro e qualche debole pioggia" si affacciano "fra Toscana e Liguria,si possono intensificare un po'. Lo stesso vale per il Nord: vedete che i fenomeni sono moderati, deboli. La situazione è tranquilla", ha premesso l'esperto. (Iltempo.it)

