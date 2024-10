Ilfattoquotidiano.it - La Lazio vola con Baroni e Pedro (8), la Juve contro la sua storia (5). Il Milan da 4: Fonseca, occhio ai gruppetti | Clic e flop, la rubrica

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Napoli in vetta, l’Inter nella sua scia, lache supera ile aggancia lantus in zona Champions e qualche allenatore in ordine sparso a rischio: il quadro della settima giornata di Serie A, con vista sulla pausa delle nazionali.DE GEA 9 Parare un rigore è un’impresa, respingerne due è da fenomeni. Il portiere spagnolo, già protagonista della qualificazione in Conference della Fiorentina grazie alla sua bravura sui tiri dal dischetto, inventailuna prestazione mostruosa. È stato fermo un anno, ma non c’è ruggine sul suo corpo.