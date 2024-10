La Domus mulieris si impone sull'Atletico San Lorenzo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Inizia con una vittoria contro la neopromossa Atletico San Lorenzo l’avventura della Domus mulieris nel campionato di serie B di basket femminile. Le ragazze allenate da Carlo Scaramuccia si impongono 58-37 al termine di quaranta minuti condotti sempre nel punteggio, contro un’avversaria che però Viterbotoday.it - La Domus mulieris si impone sull'Atletico San Lorenzo Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Inizia con una vittoria contro la neopromossaSanl’avventura dellanel campionato di serie B di basket femminile. Le ragazze allenate da Carlo Scaramuccia si impongono 58-37 al termine di quaranta minuti condotti sempre nel punteggio, contro un’avversaria che però

Esordio vincente per la Domus Mulieris - Domus Mulieris: Puggioni A. 7, Paco, Puggioni S. 6, Adongpiny 11, Gionchilie 9, Gansou, Fantozzi 4, Ricci, Pasquali 9, Pirillo 2, Marigliano, Despaigne 10. All. Scaramuccia Atletico San Lorenzo: ... (tusciaup.com)

Esordio vittorioso per la Domus Mulieris - NewTuscia – VITERBO – Inizia con una vittoria contro la neopromossa Atletico San Lorenzo l’avventura della Domus Mulieris nel campionato di serie B di basket femminile. Le ragazze allenate da Carlo Sc ... (newtuscia.it)

Viterbo – Domus Mulieris pronta all’esordio stagionale, domani arriva l’Atletico San Lorenzo - VITERBO - Ultime ore di attesa per la Domus Mulieris che, domenica pomeriggio, scenderà in campo per il primo impegno ufficiale della stagione 2024-2025. (etrurianews.it)