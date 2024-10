“La Corrida” con Amadeus sul NOVE: quando in tv? L’annuncio del conduttore a Che Tempo Che Fa (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Corrida torna in tv sul NOVE. Amadeus, ospite della prima puntata della nuova stagione televisiva di Che Tempo che fa, durante l’intervista rilasciata a Fabio Fazio, annuncia la data del debutto della nuova edizione dello storico programma ideato e condotto da Corrado. La Corrida su NOVE: quando in tv? L’annuncio di Amadeus Amadeus durante la sua intervista ha annunciato la data di inizio de La Corrida. Il programma che fu dello storico Corrado “Va in onda lunedì sera, 4 NOVEmbre, con la prima puntata. Finirà lunedì sera, 23 dicembre, quasi alla vigilia di Natale. È La Corrida di Corrado che ho voluto portarla a quel periodo. Sto vedendo le esibizioni dei dilettanti allo sbaraglio. Ci sono professionisti che per 5 minuti danno sfogo al proprio divertimento, al proprio sogno”. Amadeus oggi è in onda con Chissà chi è, sempre sul NOVE, canale del gruppo Warner bros. Discovery. Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Latorna in tv sul, ospite della prima puntata della nuova stagione televisiva di Cheche fa, durante l’intervista rilasciata a Fabio Fazio, annuncia la data del debutto della nuova edizione dello storico programma ideato e condotto da Corrado. Lasuin tv?didurante la sua intervista ha annunciato la data di inizio de La. Il programma che fu dello storico Corrado “Va in onda lunedì sera, 4mbre, con la prima puntata. Finirà lunedì sera, 23 dicembre, quasi alla vigilia di Natale. È Ladi Corrado che ho voluto portarla a quel periodo. Sto vedendo le esibizioni dei dilettanti allo sbaraglio. Ci sono professionisti che per 5 minuti danno sfogo al proprio divertimento, al proprio sogno”.oggi è in onda con Chissà chi è, sempre sul, canale del gruppo Warner bros. Discovery.

Superguidatv.it - “La Corrida” con Amadeus sul NOVE: quando in tv? L’annuncio del conduttore a Che Tempo Che Fa

La Corrida di Amadeus da mercoledì 30 ottobre - Amadeus sfiderà, salvo cambiamenti, Io Canto Generation (al via il 9 ottobre), condotto da Gerry Scotti, colui che ha guidato La Corrida subito dopo Corrado. L’avventura di Amadeus in Warner Bros. Da mercoledì prossimo sul Nove andrà in scena Best Weekend, novità firmata Francesco Panella. . ... (Leggi la notizia)

La Corrida di Amadeus da mercoledì 30 ottobre - The post La Corrida di Amadeus da mercoledì 30 ottobre appeared first on Davide Maggio. Orario di chiusura previsto: mezzanotte. “La scommessa è crescere nel tempo” è la frase di un’intervista ripostata oggi da Amadeus in cui l’uomo spiegava di non avere paura di un flop. L’avventura di ... (Leggi la notizia)

Amadeus, i suoi progetti da Chissà chi è al ritorno della Corrida e i nuovi palinsesti Warner Bros. Discovery - Alla presentazione della nuova programmazione del terzo polo televisivo c'era anche l'ex direttore artistico e conduttore di Sanremo che rappresenta il grande nuovo acquisto. Stimolato dalla domande non ha mancato di sottolineare la mancanza di gratitudine della Rai. (Leggi la notizia)