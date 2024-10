Jolo imbattuto ma è fermato sul pari Prato nord sconfitto un punto per il Maliseti

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) C’è chi si è, mettendo in stand-by una marcia che pareva sin qui inarrestabile. Chi è chiamato a ripartire dopo una sconfitta, riscattandosi magari già nella prossima sfida. E chi ha colto un successo che potrebbe fare da spartiacque per un "nuovo" campionato. Sono gli "highlights" del quarto turno di campionato per di Prima Categoria andato in archivio ieri, per quel che riguarda le formazioni die provincia. Iniziando dallo, che ha perso la vetta del girone D interrompendo la striscia consecutive di vittorie che durava da tre turni. Una rete di Bettazzi ha comunque certificato l’1-1 con l’Albaccarraia, ottenuto peraltro in inferiorità numerica. Il gruppo ha ad ogni modo conservato l’imbattibilità ed è comunque secondo a sole due lunghezze dal vertice, per un gap che potrebbe essere potenzialmente colmato a stretto giro di posta.