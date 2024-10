Innovare per generare un impatto positivo

(Di lunedì 7 ottobre 2024) PER IL GRUPPO Chiesi,perunsignifica considerare non solo i benefici clinici dei farmaci e dei target terapeutici, ma anche essere al fianco dei pazienti durante tutto il loro percorso. Ciò include la prevenzione, la gestione quotidiana delle loro malattie per condurre una vita autonoma e soddisfacente e la riabilitazione. Il Gruppo è impegnato in attività di R&D, sia per quanto riguarda lo sviluppo (ricerca clinica finalizzata alla registrazione di nuovi farmaci), sia sul fronte della ricerca applicata (individuazione di nuove entità chimiche, biologiche o diverse soluzioni terapeutiche), a cui sono dedicati una serie di progetti mirati. Il team di R&D è composto da 1.321 collaboratori a livello globale di cui 757 ricercatori (66,7% donne). (Quotidiano.net)