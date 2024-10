Incidente sul lavoro nel porto di Napoli, morto operaio di 60 anni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ennesimo Incidente sul lavoro nel porto di Napoli. Un lavoratore della Magazzini Generali Spa, Antonio Nazzaro, 60 anni, è morto all'interno del porto commerciale travolto da un mezzo Ilmattino.it - Incidente sul lavoro nel porto di Napoli, morto operaio di 60 anni Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ennesimosulneldi. Un lavoratore della Magazzini Generali Spa, Antonio Nazzaro, 60, èall'interno delcommerciale travolto da un mezzo

Orio al Serio - incidente in aeroporto : scoppiano le gomme di un aereo. Indaga la Procura - . Orio al Serio, gomme di un aereo scoppiano in fase di atterraggio: aeroporto riaperto alle 19. Soltanto dopo che le ruote hanno toccato terra si è registrato lo scoppio, prima al carrello di destra e poi a quello di sinistra: ciascuno ha due gomme da 140 cm riempite di azoto, gas non ... (Ilgiorno.it)

Incidente nell’aeroporto italiano : disagi e voli bloccati. Cosa sta succedendo - Scoppia la ruota dell’aereo: passeggeri illesi (ma voli bloccati) Fortunatamente, nessun passeggero o membro dell’equipaggio è rimasto ferito nell’incidente. 30, un aereo Ryanair proveniente da Barcellona ha avuto un problema tecnico all’atterraggio: uno degli pneumatici è scoppiato, ... (Urbanpost.it)

Disastroso incidente all’aeroporto di Bologna - ma è solo una simulazione - Al momento dell’atterraggio l’apparecchio finisce fuori controllo, inizia a ruotare su se stesso, esce di pista e si spezza in due tronconi. Da segnalare anche la partecipazione di Henar Guerrero, Segretario Generale di “AVJK5022”, l’Associazione dei familiari delle vittime dell’incidente aereo di ... (Ilrestodelcarlino.it)