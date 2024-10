Il Napoli di Conte minaccia l'Inter: cala ancora la quota del quarto scudetto, frenata Milan sui bookmaker (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sembra una vita fa quando Conte parlava di `bagno di realtà` per la mancanza di rinforzi di livello per il suo Napoli. Sono infatti tre arrivi Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sembra una vita fa quandoparlava di `bagno di realtà` per la mancanza di rinforzi di livello per il suo. Sono infatti tre arrivi

Pressioni sul Napoli di Conte : la battuta di Inzaghi - Il giochino sulle pressioni è destinato a mettersi in pausa per circa 10 giorni, poi ricomincerà nuovamente dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. . Sarà solo questione di tempo e gli allenatori di Serie A proveranno nuovamente a stuzzicare i colleghi avversari. Tutti gli allenatori, tutte ... (Spazionapoli.it)

Sportitalia – Criscitiello : “Conte è consapevole che vincere a Napoli non sarà facile come alla Juve e all’Inter” - Riconoscimento del merito di Conte Michele Criscitiello sottolinea l’importanza di rispettare Antonio Conte, evidenziando il suo successo sia come calciatore che come allenatore. Michele Criscitiello e le sue aspettative per il futuro Sebbene Criscitiello non affermi che il Napoli ... (Terzotemponapoli.com)

Buffon : “Conte e il Napoli? Ora tutti ne parlano - ma ricordate cosa dissi a giugno” - Dopo l’esperienza passata sono ancora più forti, e questo non può che renderci più ambiziosi. Credo che il livello del gioco in generale sia alto. La Federazione li ringrazia per le vittorie, ma ci aspettiamo sempre prestazioni all’altezza. Non mi sorprende il loro rendimento recente, ma quello di ... (Napolipiu.com)