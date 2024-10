Il console Carrai | Per la Palestina non cambierà nulla finché non si libererà da Hamas

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Firenze, 7 ottobre 2024 – Sotto scorta per motivi di sicurezza, Marcodi Israele per Lombardia, Toscane ed Emilia Romagna, traccia un bilancio di ciò che è accaduto dal 7 ottobre 2023 a oggi., a un anno dall'attacco terroristico diin cui, ricordiamo, sono state uccise 1.200 persone mentre altre 250 sono state sequestrate, come è cambiata la percezione di Israele e della? E cosa ci resta come insegnamento? "Direi cheè cambiato. Anche nelle recenti violente manifestazioni a Roma si è inneggiato alla strage degli ebrei del 7 ottobre come a un atto legittimo di inizio di non so quale rivoluzione. E per lanon si prenderà coscienza che la libertà che le occorre è quella dae dalle frange terroristiche