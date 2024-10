Puntomagazine.it - Grottaminarda (Av), danneggiamento e invasione di terreni: arrestato 48enne

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024). L’uomo dovrà scontare 6 mesi e 20 giorni di reclusione agli arresti domiciliari I Carabinieri della Stazione dihanno dato esecuzione ad un provvedimento per l’espiazione presso il domicilio di pene detentive, emesso dalla Procura della Repubblica di Avellino, Ufficio Esecuzioni Penali. Qualche anno fa l’uomo era stato denunciato dai Carabinieri per i reati di “di” e “”, commessi in Sturno (AV). L’Autorità Giudiziaria, concordando con le risultanze investigative dei militari dell’Arma e a seguito di condanna, ha emesso il provvedimento a carico delche dovrà scontare 6 mesi e 20 giorni di detenzione presso la sua abitazione.