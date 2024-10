Grande Fratello, Lorenzo Spolverato preoccupato dopo una lite con Helena Prestes: “Stasera passerò io come il mostro” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nella Casa del Grande Fratello continua a tenere banco il quadrilatero amoroso tra Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Javier Martinez e Shaila Gatta. dopo le prime settimane di indecisione, in cui Shaila aveva mostrato un interesse sia per Lorenzo che per Javier, la ballerina sembrava aver preso finalmente una decisione, concentrandosi unicamente sulla conoscenza di Spolverato, il quale a sua volta aveva deciso di gettarsi sulla conoscenza della Prestes. Negli ultimi giorni, però, l’ex velina è tornata sui suoi passi, ammettendo di non provare interesse per il pallavolista e di essere attratta, al contrario, da Lorenzo, del quale però non si fida e per questo si sente frenata nei suoi confronti (clicca QUI per leggere). Nel frattempo, lo stesso Lorenzo è venuto a sapere del fatto che Shaila ha deciso di chiudere con Javier, ma non si è dimostrato troppo entusiasta della notizia. Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato preoccupato dopo una lite con Helena Prestes: “Stasera passerò io come il mostro” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nella Casa delcontinua a tenere banco il quadrilatero amoroso tra, Javier Martinez e Shaila Gatta.le prime settimane di indecisione, in cui Shaila aveva mostrato un interesse sia perche per Javier, la ballerina sembrava aver preso finalmente una decisione, concentrandosi unicamente sulla conoscenza di, il quale a sua volta aveva deciso di gettarsi sulla conoscenza della. Negli ultimi giorni, però, l’ex velina è tornata sui suoi passi, ammettendo di non provare interesse per il pallavolista e di essere attratta, al contrario, da, del quale però non si fida e per questo si sente frenata nei suoi confronti (clicca QUI per leggere). Nel frattempo, lo stessoè venuto a sapere del fatto che Shaila ha deciso di chiudere con Javier, ma non si è dimostrato troppo entusiasta della notizia.

