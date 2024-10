Giornate Fai d’autunno 2024: tornano le aperture speciali nei luoghi del cuore (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano per la tredicesima edizione le Giornate FAI d’autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI. Da nord a sud della Penisola 700 luoghi straordinari, poco Firenzetoday.it - Giornate Fai d’autunno 2024: tornano le aperture speciali nei luoghi del cuore Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sabato 12 e domenica 13 ottobreper la tredicesima edizione leFAI, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI. Da nord a sud della Penisola 700straordinari, poco

Le giornate FAI d’Autunno sabato 12 e domenica 13 ottobre - . A Napoli e in Campania sono previste visite in 40 luoghi Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano in tutta Italia per la tredicesima edizione le Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, ... (Espressonapoletano.it)

Giornate Fai d’Autunno 2024 : Firenze riapre i suoi tesori nascosti - Carlo Francini, Capo Delegazione del FAI Firenze. Per questo siamo davvero felici di queste aperture per le Giornate FAI d’Autunno. Ampliata nel XVII secolo su progetto di Giovan Battista Foggini, la chiesa presenta una ricca decorazione tardobarocca e affreschi di grande valore, tra cui quelli ... (Lanazione.it)

Da Palazzo Malagola all'azienda che produce mosaici : tornano le visite delle Giornate Fai d’Autunno - . . Da Nord a Sud della Penisola 700 luoghi. Sabato 12 e domenica 13 ottobre tornano per la tredicesima edizione le Giornate Fai d’Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal Fondo per l’Ambiente ... (Ravennatoday.it)