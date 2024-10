Giochi online dilagano a Macerata, nell’azzardo 391 milioni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Macerata, 7 ottobre 2024 – Ci sono anche Morrovalle e Sarnano tra i 132 Comuni in cui il gioco d’azzardo on line registra un valore giocato medio procapite pari almeno al doppio della media nazionale. Questo è quanto emerge dal report “Non così piccoli. La diffusione dell’azzardo on line” messo a punto da Cgil, Federconsumatori e Fondazione Isscon. I Comuni presi in esame sono 3.232, quelli con una popolazione tra 2mila e 9.999 abitanti, corrispondenti a un quarto della popolazione italiana e al 41 per cento dei Comuni. L’indagine, frutto dei dati messi a disposizione dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli di Stato e dall’Istat, mostra numeri impressionanti. A Morrovalle, nel 2023 il valore delle giocate on line è stato superiore ai 40 milioni di euro (5.686 euro pro capite), in aumento di quasi 18 milioni rispetto ai 22 milioni e mezzo del 2022 (3.159 euro pro capite). (Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – Ci sono anche Morrovalle e Sarnano tra i 132 Comuni in cui il gioco d’azzardo on line registra un valore giocato medio procapite pari almeno al doppio della media nazionale. Questo è quanto emerge dal report “Non così piccoli. La diffusione dell’azzardo on line” messo a punto da Cgil, Federconsumatori e Fondazione Isscon. I Comuni presi in esame sono 3.232, quelli con una popolazione tra 2mila e 9.999 abitanti, corrispondenti a un quarto della popolazione italiana e al 41 per cento dei Comuni. L’indagine, frutto dei dati messi a disposizione dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli di Stato e dall’Istat, mostra numeri impressionanti. A Morrovalle, nel 2023 il valore delle giocate on line è stato superiore ai 40di euro (5.686 euro pro capite), in aumento di quasi 18rispetto ai 22e mezzo del 2022 (3.159 euro pro capite). (Ilrestodelcarlino.it)

