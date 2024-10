È una situazione drammatica questa Amadeus e studio senza parole | Ti sei rovinato

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Gaffe esagerata a “Chissà chi è“, il nuovo programma disul Nove. Come sanno ormai pure i muri il popolare e amatissimo conduttore per tanti anni alla Rai ha cambiato per così dire squadra. Oggi è uno dei punti di forza del canale Nove (prima Deejay Tv) del gruppo Warner Bros Discovery. Durante la puntata di ieri, domenica 6 ottobre, di “Chissà chi è” in cui una coppia di concorrenti è chiamata a svelare l’identità di otto persone in base all’occupazione, è avvenuto qualcosa di clamoroso. L’identità numero 8, un giovane di nome Marco, titolare di un pastificio/fast food di Milano ha spiegato di essere fidanzato da 9 anni, ma quando gli è stato chiesto il nome della compagna ha risposto nel ‘modo peggiore’ possibile Leggi anche: “La moglie ha sconvolto tutto”.