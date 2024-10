Corteo pro Palestina a Torino, in mille sfidano il divieto: bruciate le bandiere di Israele (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un migliaio di persone ha sfidato il divieto della questura e ha manifestato in Corteo per le vie di Torino, partendo da piazza Castello per raggiungere piazza Vittorio Veneto. Qui è stato acceso un falò e sono state bruciate tre bandiere di Israele e una foto del premier Benjamin Netanyahu. «Queste fiamme bruciano per ricordare la sofferenza ma anche la resistenza del popolo palestinese», le parole scandite al megafono, «oggi non è il giorno del pianto o della commozione, oggi bisogna gridare resistenza politica, culturale, ma soprattutto armata. Continueremo a lottare contro il governo reazionario, sionista e continueremo a lottare a fianco della Palestina e del Libano». Durante il Corteo sono stati lanciati dei petardi contro gli agenti schierati intorno e la sede Rai, accusata di «sostenere lo Stato di Israele nel genocidio del popolo palestinese». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un migliaio di persone ha sfidato ildella questura e ha manifestato inper le vie di, partendo da piazza Castello per raggiungere piazza Vittorio Veneto. Qui è stato acceso un falò e sono statetredie una foto del premier Benjamin Netanyahu. «Queste fiamme bruciano per ricordare la sofferenza ma anche la resistenza del popolo palestinese», le parole scandite al megafono, «oggi non è il giorno del pianto o della commozione, oggi bisogna gridare resistenza politica, culturale, ma soprattutto armata. Continueremo a lottare contro il governo reazionario, sionista e continueremo a lottare a fianco dellae del Libano». Durante ilsono stati lanciati dei petardi contro gli agenti schierati intorno e la sede Rai, accusata di «sostenere lo Stato dinel genocidio del popolo palestinese».

Corteo pro Palestina a Torino - bruciate bandiere di Israele. Tre agenti feriti - (Adnkronos) – Sì è concluso con un falò il corteo dei manifestanti pro Palestina che partito da piazza Castello ha raggiunto piazza Vittorio dove tra le fiamme sono state bruciate alcune bandiere di Israele. . Tre agenti feriti appeared first on L'Identità . In piazza sono state lanciate anche ... (Lidentita.it)

Corteo pro Palestina a Torino - bruciate bandiere di Israele. Agenti feriti da petardi - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – Sì è concluso con un falò il corteo dei manifestanti pro Palestina che partito da piazza Castello ha raggiunto piazza Vittorio dove tra le fiamme sono state bruciate alcune bandiere di Israele. ... (Webmagazine24.it)

Corteo proPal non autorizzato di Torino : tre agenti feriti e bandiere bruciate - Ancora un corteo e ancora violenza contro la polizia: a Torino tre agenti sono rimasti feriti per l'esplosione di petardi durante la manifestazione non autorizzata. (Ilgiornale.it)