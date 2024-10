Coppa Bernocchi, Stan Van Tricht: “Volevo la fuga, sapevo poi di essere il più veloce” (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Coppa Bernocchi continua a parlare belga. Dopo il successo dello scorso anno di Wout Van Aert, è Stan Van Tricht a festeggiare la sua prima vittoria della carriera, trionfando nell’edizione numero 105 della storica corsa con partenza ed arrivo a Legnano e che è la seconda tappa del Trittico Lombardo. Il corridore dell’Alpecin-Deceuninck è stato bravissimo a prendere la fuga iniziale, a resistere poi al rientro di alcuni corridori e a vincere poi in volata. Van Tricht ha fatto parte della fuga che ha movimentato la corsa fin dalle prime battute e nella quale era presente Alessandro Pinarello, giunto poi settimo al traguardo. Oasport.it - Coppa Bernocchi, Stan Van Tricht: “Volevo la fuga, sapevo poi di essere il più veloce” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lacontinua a parlare belga. Dopo il successo dello scorso anno di Wout Van Aert, èVana festeggiare la sua prima vittoria della carriera, trionfando nell’edizione numero 105 della storica corsa con partenza ed arrivo a Legnano e che è la seconda tappa del Trittico Lombardo. Il corridore dell’Alpecin-Deceuninck è stato bravissimo a prendere lainiziale, a resistere poi al rientro di alcuni corridori e a vincere poi in volata. Vanha fatto parte dellache ha movimentato la corsa fin dalle prime battute e nella quale era presente Alessandro Pinarello, giunto poi settimo al traguardo.

