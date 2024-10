Lanazione.it - Connessione veloce dappertutto. Open Fiber, nuovi investimenti: e la fibra arriva nei piccoli centri

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Siena, 7 ottobre 2024 – Crescono i collegamenti internet veloci nella provincia senese. E proprio per evidenziare il legame con queste aree e l’impegno nelle zone collinari e meno urbanizzate,, operatore wholesale only (all’ingrosso), ha deciso di sostenere come sponsor l’Eroica, la gara nata per rievocare e celebrare il ciclismo di un tempo, con percorsi che si svolgono in buona parte su strade bianche con biciclette e abbigliamento d’epoca. L’Eroica tocca infatti molti Comuni bellissimi ma poco popolosi, dove avere unarapida è stato per molti anni problematico: adesso, al contrario, diverse di queste zone possono contare sul servizio. A fare il punto sui cantieri è Claudio Cardarelli responsabile lavori in Toscana di