Coachella 2025, Rihanna e Kendrick Lamar non saranno tra gli headliner (Di lunedì 7 ottobre 2024) Cominciano ad arrivare i primi rumours sul Coachella 2025 nel quale due star della musica oltreoceano hanno recentemente annunciato il loro forfait. Bloomberg ha pubblicato un articolo sulla stato attuale del celebre festival ed i programmi sulla prossima edizione: secondo Paul Tollett, CEO dell'agenzia di produzione concerti Goldenvoice , ha annunciato di essere alla ricerca degli headliners del 2025 sin dal termine dell'ultima edizione conclusasi in aprile. La scelta è stata effettuata anche in anni difficili come gli ultimi dettati dall'emergenza sanitaria il mancato esaurimento dei biglietti negli ultimi due anni. L'edizione 2024 in termini di vendite è stata la più lenta degli uiltimi dieci anni.

