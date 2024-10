Iltempo.it - Chessa (Eni): "Al Supply Chain Day per la competitività delle filiere"

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Oggi ci troviamo al Gazometro, un luogo che consideriamo simbolo dell'innovazione e della transizione energetica e abbiamo organizzato l'EniDay 2024 per rispondere a un'esigenza venuta dai nostri fornitori, che hanno voluto capire meglio la strategia di Eni e quali opportunità di business potevano esserci per la nostra filiera". Lo ha detto l'Head of procurement di Eni Costantino, a margine dell'EniDay 2024 'Energies in Transition', organizzato presso il Complesso del Gazometro di Roma Ostiense. Si tratta dell'evento conclusivo di una serie di incontri con le imprese dei principali siti produttivi, che ha riunito più di 10mila realtà tra rappresentanti istituzionali, grandi imprese, Pmi e startup.