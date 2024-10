Cane e padrone erano dispersi in mare aperto nel Golfo del Messico (Di lunedì 7 ottobre 2024) Golfo del Messico, 27 set. (askanews) – Salvati in mare aperto da un elicottero della Guardia Costiera degli Stati Uniti: brutta avventura per un uomo e il suo golden retriever, sballottati in mare aperto nel Golfo del Messico dall’urgano Helene che ha investito la loro barca a vela. Il Cane si è coraggiosamente buttato in acqua per primo ed è stato issato col verricello, seguito dal padrone, guidati dai sub che si erano calati per l’operazione. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Uragano Helene, il salvataggio in mare di un uomo col suo Cane iO Donna. Iodonna.it - Cane e padrone erano dispersi in mare aperto nel Golfo del Messico Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)del, 27 set. (askanews) – Salvati inda un elicottero della Guardia Costiera degli Stati Uniti: brutta avventura per un uomo e il suo golden retriever, sballottati inneldeldall’urgano Helene che ha investito la loro barca a vela. Ilsi è coraggiosamente buttato in acqua per primo ed è stato issato col verricello, seguito dal, guidati dai sub che sicalati per l’operazione. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Uragano Helene, il salvataggio indi un uomo col suoiO Donna.

