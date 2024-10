Lanazione.it - Ben 193 docenti dell'Università di Pisa nella top 2% scienziati mondiali

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 - 193disono nel top 2% die scienziate più citati (e quindi influenti) al mondo. La lista viene stilata annualmente dai ricercatori di Stanford, in collaborazione con Elsevier-Scopus, aggiornando una lista di 100mila persone che formano il top 2% in 176 discipline e considerando la loro carriera negli ultimi 15 anni. “L’elenco può essere usato per avere un colpo d’occhioa situazione attuale in Italia in particolare per le aree Matematica, scienze fisiche, informazione e comunicazione, ingegneria, scienzea terra e'universo e Scienzea vita – spiega il professore Giuseppe Iannaccone, prorettore vicario’Ateneono - quello che emerge è una buonaa qualità del sistema universitario nazionale che presenta differenze relativamente piccole tra gli estremia lista”.