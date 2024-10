Belgio | Onana non convocato per un problema al ginocchio salta l’Italia

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Amadounon ci sarà nelle sfide delin Nations League 2024/25 contro Italia e Francia. Lo ha comunicato lunedì la Federazione belga, precisando che il centrocampista dell’Aston Villa non si è ancora ripreso del tutto dalmuscolare al tendine delriscontrato mercoledì durante la partita di Champions League vinta 1-0 dai Villans contro il Bayern Monaco. Nel gruppo di 23 giocatori di coach Domenico Tedesco ha preso il suo posto Aster Vranckx del Wolfsburg. L’assenza diè una brutta notizia per l’allenatore del, già costretto a fare a meno di Kevin De Bruyne, lasciato a riposo in seguito ad un infortunio, e di Romelu Lukaku, che ha negoziato con Tedesco per rimanere ad allenarsi a Napoli.nonper unalSportFace.