Autunno tempo di ricci, la svolta selvaggia di Meghan Markle (Di lunedì 7 ottobre 2024) Mentre il principe Harry porta avanti i suoi impegni in giro per il mondo, Meghan Markle non sta certo a guardare e torna alle origini, quando calcava i red carpet. Così si riprende la scena in versione “solo” con outfit da gala. L’ultima occasione è stata la serata di raccolta fondi a favore del Children’s Hospital di Los Angeles. Dove si è presentata con un vestito rosso – già indossato – di Carolina Herrera, ora in versione decisamente più conturbante rispetto a tre anni fa. Grazie anche alla pettinatura che profuma di libertà. Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Mentre il principe Harry porta avanti i suoi impegni in giro per il mondo,non sta certo a guardare e torna alle origini, quando calcava i red carpet. Così si riprende la scena in versione “solo” con outfit da gala. L’ultima occasione è stata la serata di raccolta fondi a favore del Children’s Hospital di Los Angeles. Dove si è presentata con un vestito rosso – già indossato – di Carolina Herrera, ora in versione decisamente più conturbante rispetto a tre anni fa. Grazie anche alla pettinatura che profuma di libertà.

Iodonna.it - Autunno tempo di ricci, la svolta selvaggia di Meghan Markle

Meghan Markle, duchessa dalle beach waves, sorprende con i capelli ondulati - La moglie del principe Harry fa sognare ancora l'estate con la sua insolita chioma mossa effetto spiaggia, che archivia anni di casual bun, sfoderata in occasione della cena di raccolti fondi per il Children's Hospital Los Angeles. (Leggi la notizia)

Meghan Markle: ritorno ai suoi capelli afro (in versione chic) - La Duchessa sorprende anche per i suoi capelli rasta ma glam. Meghan Markle, in occasione del gala di beneficenza del Children’s Hospital di Los Angeles, si presenta con un abito fiammante ed energici capelli mossi. Era il 2021, la foto era in bianco e nero. Una pettinatura che aveva scelto in un ... (Leggi la notizia)

Meghan Markle, l’abito rosso di Herrera è già storia - Già nel 2021, durante il Salute to Freedom Gala a New York, lo aveva sfoggiato con lo stesso effetto magnetico, ma stavolta lo ha riproposto in grande stile, rendendolo ancora più memorabile. Quindi, la sua assenza non è stata frutto di tensioni matrimoniali, come suggerito da molti, ma parte di ... (Leggi la notizia)