Antonio Percassi nominato PRESIDENTE DELL’ANNO 2023-2024 Il comunicato dell’Atalanta

Il PRESIDENTE dell'Atalanta Antonio Percassi è stato riconosciuto come PRESIDENTE DELL'ANNO. Ecco il comunicato Per una grande squadra ci vuole un grande allenatore, ma soprattutto un PRESIDENTE tanto passionale quanto ambizioso. Le caratteristiche che hanno accompagnato la Famiglia Percassi e il PRESIDENTE Antonio: portando l'Atalanta dal rischio fallimento sul tetto dell'Europa. Ciliegina sulla torta la

