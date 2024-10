Donnapop.it - Amanda del Grande Fratello è sposata e ha figli? Conosciamo la cognata di Al Bano!

(Di lunedì 7 ottobre 2024), new entry nella casa del, ha un cognome piuttosto famoso nel mondo delle spettacolo, grazie alla celebrità delle sue sorelle.meglio la più piccola di casa Lecciso! Leggi anche: Shaila Gatta, da Amici al: ecco tutto sull’ex velina, dal fidanzato alle foto prima e dopo Entrata a sorpresa nella casa più spiata d’Italia,Lecciso è una vera rivelazione del reality show di Canale 5. Prima di far parte del cast del2024, infatti, ha mantenuto una vita privata lontana dai riflettori, nonostante la notorietà delle sue sorelle, Loredana e Raffaella Lecciso. E sì, perché la ragazza è ladel cantante Ale sorella minore delle due gemelle, diventate popolari come showgirl nei primi anni del Duemila., invece, ha preferito mostrarsi poco in pubblico, almeno fino al suo ingresso nel