Aereo prende fuoco durante l’atterraggio | evacuati i passeggeri

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Momenti di terrore si sono vissuti all’aeroporto internazionale di Las Vegas ‘Harry Reid’ nella serata di sabato 5 ottobre, dopo che undella Frontier Airlines ha preso. I piloti del volo 1326, diretto da San Diego alla città del Nevada, hanno rilevato del fumo e hanno lanciato subito l’allarme, fa sapere la compagnia aerea con un post pubblicato su X.Leggi anche: Ryanair, ancora problemi: allarme in volo verso Brindisi. Cosa è successo Dopo che i soccorritori giunti sul posto hanno spento l’incendio, tutti i 190e i sette membri dell’equipaggio sono scesi dall’tramite la scala di decollo. Fortunatamente non si sono registrati feriti e isono stati immediatamente trasportati in autobus al terminal.