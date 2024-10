Adamant una marcia travolgente Messaggio forte al campionato

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024)ferrara 76 valsugana 45: Ballabio 2, Marchini 15, Santiago 18, Solaroli 9, Sackey 9, Tiagande 5, Turini 7, Drigo 9, Dioli, Braga, Cazzanti, Yarbanga 2. All. Benedetto VALSUGANA: Bandiera, Zilius 7, Scanzi 11, Czumbel 3, Coltro 2, Pisoni 11, Pellizzari 9, Iobstraibizer 2, Bandiera, Xausa. All. Giubertoni Arbitri: Bastianel e Bragagnolo Parziali: 20-16, 42-26, 63-35 Note: spettatori circa 1200. Une chiaro al: il +28 a Gorizia non era un caso, perchè ieri Valsugana ha subito lo stesso trattamento, un +31 con un punteggio curiosamente quasi identico (74-46 con gli isontini, 76-45 contro i trentini) che dice una cosa sola: quest’anno l’può davvero essere una corazzata di questo