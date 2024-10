Ilgiorno.it - A Firenze con coltelli, manganelli e petardi: blitz della Digos sui pullman degli ultras del Milan

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)o -telescopici, aste rigide e. È il mini arsenale che nella serata di domenica 6 ottobre gli agentidiha trovato e sequestrato su duedi ultrà rossoneri arrivati al Franchi per assistere alla partita trae Fiorentina. Durante la gara Mentre il match, poi perso dai rossoneri per 2 a 1, era ancora in corso, i poliziottie del dispositivo di ordine pubblico che avevano ‘scortato’ i tifosi al Franchi hanno scovato gli "oggetti atti a offendere" su due autobus: sequestrati anche una dozzina dia serramanico o a scatto e diverse aste rigide alle quali era stata attaccatastoffa nera, "come a simulare, verosimilmente, una bandiera".