7 ottobre, dall’attacco di Hamas alla guerra regionale: dopo un anno il Medioriente è in fiamme (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il fuoco che covava sotto alla cenere del braciere mediorientale è tornato a divampare il 7 ottobre dello scorso anno, quando Hamas ha deciso di lanciare l’operazione ‘Alluvione Al-Aqsa‘. Circa 3mila terroristi abbattono le recinzioni che dividono la Striscia di Gaza con lo Stato ebraico facendo irruzione nei kibbutz, al festival musicale Nova, dove erano radunati migliaia di giovani, e nelle città vicine con auto, pick-up, motociclette e anche parapendii a motore. Contestualmente vengono lanciati oltre 5mila razzi. Israele, alle prese con le proteste interne dovute alla controversa riforma della giustizia voluta dal premier Benjamin Netanyahu, e il mondo intero, concentrato sulla guerra fra Russia e Ucraina, sono sotto shock. Il bilancio è spaventoso: oltre 1200 vittime israeliane e 250 persone prese in ostaggio e portate nella Striscia di Gaza. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il fuoco che covava sottocenere del braciere mediorientale è tornato a divampare il 7dello scorso, quandoha deciso di lanciare l’operazione ‘Alluvione Al-Aqsa‘. Circa 3mila terroristi abbattono le recinzioni che dividono la Striscia di Gaza con lo Stato ebraico facendo irruzione nei kibbutz, al festival musicale Nova, dove erano radunati migliaia di giovani, e nelle città vicine con auto, pick-up, motociclette e anche parapendii a motore. Contestualmente vengono lanciati oltre 5mila razzi. Israele, alle prese con le proteste interne dovutecontroversa riforma della giustizia voluta dal premier Benjamin Netanyahu, e il mondo intero, concentrato sullafra Russia e Ucraina, sono sotto shock. Il bilancio è spaventoso: oltre 1200 vittime israeliane e 250 persone prese in ostaggio e portate nella Striscia di Gaza. (Lapresse.it)

Lapresse.it - 7 ottobre, dall’attacco di Hamas alla guerra regionale: dopo un anno il Medioriente è in fiamme

**Mo: Idf, 'sventato attacco con razzi di Hamas da Gaza per celebrare il 7 ottobre'** - Il gruppo islamista è riuscito a lanciare solo quattro razzi nella zona di Sufa, tre dei quali sono stati intercettati mentre il quarto è caduto in una zona aperta. (Adnkronos) - Hamas aveva pianificato di lanciare un'ampia raffica di razzi contro Israele questa mattina in occasione ... (Liberoquotidiano.it)

Israele-Gaza, dal massacro Hamas del 7 ottobre all’attacco iraniano: un anno di guerra - Ma anche 200 lavoratori dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) e più di un centinaio di giornalisti. 200 israeliani uccisi e 251 presi in ostaggio, quasi 42mila palestinesi morti nella Striscia di Gaza e più di duemila libanesi che hanno perso la vita. (Adnkronos) – ... (Periodicodaily.com)

Israele-Gaza, dal massacro Hamas del 7 ottobre all'attacco iraniano: un anno di guerra - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden chiama Netanyahu ed esprime la ''condanna'' degli Stati Uniti e il sostegno a Israele. Verso le 18 il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dichiara che "Israele è in guerra". Questa escalation è legata alle operazioni parallele di Israele per ... (Liberoquotidiano.it)