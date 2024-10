17 anni dopo, l'abbraccio tra Baldini e Di Carlo a "cancellare" il celebre calcio nel sedere [FOTO] (Di lunedì 7 ottobre 2024) Che la vicenda fosse ormai chiusa da tempo lo avevano detto entrambi i protagonisti alla vigilia della partita. Ma ha fatto comunque un certo effetto, certamente piacevole, l'abbraccio tra Silvio Baldini e Domenico Di Carlo prima di Ascoli-Pescara, match clou del turno numero 8 nel campionato di Ilpescara.it - 17 anni dopo, l'abbraccio tra Baldini e Di Carlo a "cancellare" il celebre calcio nel sedere [FOTO] Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Che la vicenda fosse ormai chiusa da tempo lo avevano detto entrambi i protagonisti alla vigilia della partita. Ma ha fatto comunque un certo effetto, certamente piacevole, l'tra Silvioe Domenico Diprima di Ascoli-Pescara, match clou del turno numero 8 nel campionato di

“Carlo Mazzacurati nello sguardo di Lucia Baldini”. Mostra a San Giovanni - “Questa mostra – commenta Lucia Baldini – è per me una nuova preziosa occasione per rendere omaggio a Carlo Mazzacurati, a cui personalmente devo molto soprattutto per la sua straordinaria umanità e mi auguro che sia un ulteriore stimolo per ricordare la bellissima pagina che ha scritto per il ... (Lanazione.it)

Ascoli-Pescara - il gesto tra Di Carlo e Baldini 17 anni dopo il calcio | FOTO - A pochi minuti dal termine il risultato è sull’1-2 grazie ai gol degli ospiti siglati da Vergani e Bentivegna. La gara è salita alla ribalta anche per un altro motivo: 17 anni dopo gli allenatori Domenico Di Carlo e Silvio Baldini si sono ritrovati. Oggi, domenica 6 ottobre, è andata in scena la ... (Calcioweb.eu)

Di Carlo-Baldini - l'abbraccio 17 anni dopo il calcio nel sedere : il saluto calorso prima di Ascoli-Pescara - Tra Domenico Di Carlo e Silvio Baldini è scoppiata definitivamente la pace. Dopo le dichiarazioni nelle conferenze della vigilia, i due allenatori... (Calciomercato.com)