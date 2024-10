Varese-Tortona oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2024/2025 basket (Di domenica 6 ottobre 2024) Il programma, l’orario e come vedere in diretta Varese-Tortona, sfida valida per la 2^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. Dopo la sconfitta contro Brescia con ben 118 punti subiti, ma 94 realizzati, gli uomini di coach Mandole fanno il loro debutto casalingo alla ricerca della prima vittoria. Di fronte, una squadra che è partita molto bene in questa stagione, battendo Cremona all’esordio ma soprattutto vincendo anche nella prima giornata di Champions League contro il Chemnitz. La palla a due è fissata alle ore 16:40 di domenica 6 ottobre sul parquet dell’Itelyum Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Varese-Tortona, valida per la Serie A1 2024/2025 di basket. (Sportface) (Di domenica 6 ottobre 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida per la 2^ giornata dellaA1di. Dopo la sconfitta contro Brescia con ben 118 punti subiti, ma 94 realizzati, gli uomini di coach Mandole fanno il loro debutto casalingo alla ricerca della prima vittoria. Di fronte, una squadra che è partita molto bene in questa stagione, battendo Cremona all’esordio ma soprattutto vincendo anche nella prima giornata di Champions League contro il Chemnitz. La palla a due è fissata alle ore 16:40 di domenica 6 ottobre sul parquet dell’Itelyum Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per laA1di

LIVE – Varese-Tortona: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - Di fronte, una squadra che è partita molto bene in questa stagione, battendo Cremona all’esordio ma soprattutto vincendo anche nella prima giornata di Champions League contro il Chemnitz. . COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA Serie A1 IN DIRETTA IL ... (Sportface)

Basket, Serie A 2024/2025: Brescia a valanga su Varese, ok Tortona contro Cremona - Il secondo quarto vede un continuo elastico, per quanto riguarda il punteggio, con i mini parziali di Mannion e Brown che provano a tenere in partita Varese, ma Rivers è tra i grandi protagonisti della nuova accelerazione della Germani; ma la tripla di Hands permette agli ospiti di chiudere sul -5 ... (Sportface)