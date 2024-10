Vanoli dopo Inter-Torino: «Onorato lo spirito Toro, ma rammarico» (Di domenica 6 ottobre 2024) Vanoli, tecnico del Torino ieri occasionalmente in tribuna a San Siro causa squalifica, ha commentato la partita persa contro l’Inter. spirito – Paolo Vanoli ha commentato la sconfitta di Milano contro l’Inter ai canali ufficiali del club torinista: «Ci tengo a fare i complimenti a questi ragazzi, che hanno fatto una grandissima partita. Sudditanza iniziale ma siamo stati sempre ordinati. Poi l’episodio di Maripan che uno come lui non deve mai fare, ma fare quello che abbiamo fatto vuol dire che abbiamo Onorato lo spirito del Toro. Faccio i complimenti anche a quelli che sono entrati, cosa importante per il prosieguo del futuro. Dobbiamo migliorare perché non dobbiamo perdere l’uomo in area, ma sono contento della prestazione. Il rammarico c’è sempre, abbiamo preparato la partita bene, con la forza di andare avanti anche in 10. (Di domenica 6 ottobre 2024), tecnico delieri occasionalmente in tribuna a San Siro causa squalifica, ha commentato la partita persa contro l’– Paoloha commentato la sconfitta di Milano contro l’ai canali ufficiali del club torinista: «Ci tengo a fare i complimenti a questi ragazzi, che hanno fatto una grandissima partita. Sudditanza iniziale ma siamo stati sempre ordinati. Poi l’episodio di Maripan che uno come lui non deve mai fare, ma fare quello che abbiamo fatto vuol dire che abbiamolodel. Faccio i complimenti anche a quelli che sono entrati, cosa importante per il prosieguo del futuro. Dobbiamo migliorare perché non dobbiamo perdere l’uomo in area, ma sono contento della prestazione. Ilc’è sempre, abbiamo preparato la partita bene, con la forza di andare avanti anche in 10. (Inter-news)

Torino, tegola ZAPATA per Vanoli: ecco quando farà gli ESAMI l’attaccante dei granata - Le ultime su Duvan ZAPATA, attaccante e capitano del Torino infortunatosi ieri contro l’Inter a San Siro Una serata stregata ieri per il Torino che oltre alla sconfitta contro l’Inter per 3-2, giocando per oltre 70 minuti con un uomo in meno, ha dovuto fare i conti anche con l’infortunio di Duvan ... (Calcionews24)

Ultime Notizie Serie A: Inter-Torino, le parole di Inzaghi e Vanoli. Cinquina Atalanta al Genoa; le parole di Gilardino e Gasperini - Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama ... (Calcionews24)

Vanoli: «Infortunio Zapata? Incrocio le dita! Oggi Torino positivo» - Ho sempre battuto su questo e stasera l’hanno sempre dimostrato con grande forza. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Oggi siamo in un processo dove, come nei primi minuti, stiamo diventando giocatori pensanti: quando pensi rallenti i tuoi meccanismi. Vanoli era sostituito in panchina da ... (Inter-news)