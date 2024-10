Vaccini Covid a mRNA replicanti con produzione perenne di Spike, in Giappone autorizzata commercializzazione siero Replicon (Di domenica 6 ottobre 2024) Vaccini Covid a mRNA replicante con produzione perenne di Spike: in Giappone è stata autorizzata il 20 settembre scorso dal ministro della Salute Keiz? Takemi la commercializzazione del siero Replicon. I media ne avevano parlato già alla fine dello scorso anno, ma ora la notizia del via ai Vaccini a (Ilgiornaleditalia) (Di domenica 6 ottobre 2024)replicante condi: inè statail 20 settembre scorso dal ministro della Salute Keiz? Takemi ladel. I media ne avevano parlato già alla fine dello scorso anno, ma ora la notizia del via ai

"Vaccino Covid a mRNA causa miocarditi nei giovani, possono portare ad aritmie e morti cardiache improvvise" - lo STUDIO su The Lancet - Il vaccino Covid a mRNA causa miocarditi nei giovani, che a lungo andare possono risultare fatali. A lungo termine si possono anche riscontrare insufficienze . È quanto rileva uno STUDIO di The Lancet, che mette nero su bianco come il siero possa portare ad effetti avversi gravi soprattutto al ... (Ilgiornaleditalia)

Il Canada non ha distrutto i vaccini a mRNA anti-Covid perché contengono nanobot - La notizia che il governo canadese avrebbe deciso di distruggere i vaccini Pfizer e Moderna contro la Covid-19 perché contengono dei nanobot è priva di qualsiasi riscontro. . Il 18 settembre 2024 è stato pubblicato su Facebook un post in cui si afferma che il governo canadese avrebbe ... (Facta.news)

Vaccino Covid, Fred Corbin: “Non esiste virus evolutivo naturale, mRNA causa insufficienza cardiaca, contiene ossido di grafene” - VIDEO - Fred Corbin, ingegnere professionista di auto da corsa con background nello studio di armi nucleari biologiche e chimiche ha affermato: “La dichiarazione di un nuovo corona virus è un errore. La prima domanda di brevetto per il Vaccino è stata depositata nel 2000 perciò non c'è nulla di nuovo”. ... (Ilgiornaleditalia)