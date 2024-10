UnipolSai tocca a Betto Sarà il nuovo manager | | Vogliamo restare al top lanciando tanti giovani

(Di domenica 6 ottobre 2024) Fabio, 52 anni, è ildella Fortitudo Baseball. La notizia era nell’aria e, di fatto, Lele Frignani, spiegando i motivi per il suo addio, aveva già indicato l’erede. "Per me – le parole di Frignani, nell’intervista concessa al Carlino – ilc’è già. Basta che la Fortitudo guardi al proprio interno". Facile pensare a Fabio o, in alternativa, a Claudio Liverziani che negli ultimi anni sono stati i più stretti collaboratori di Frignani. E, già nove anni fa, chiusa in Fortitudo l’era Marco Nanni, era stato in ballottaggio, fino all’ultimo, con Frignani, prima che la scelta dell’allora presidente, Stefano Michelini, cadesse su Lele. E adesso? "Sono felice del ruolo, come lo ero prima – dice–. E’ un ruolo che mi sarebbe piaciuto ricoprire. E sono contento che la società alla fine abbia deciso di affidarmi la squadra". (Sport.quotidiano)