Serie A – Fiorentina-Milan 2-1 | Sconfitta piena di errori | LIVE News

Calcio: in Serie A faticano le big, sorride solo la Lazio. Fiorentina di forza sul Milan - Calcio, l’Inter piega il Torino, manita Atalanta, Udinese da Champions Alle 18:00 la Roma va a Monza. Al 51? Castellanos si vede parare il rigore del vantaggio laziale, che però arriva lo stesso con Pedro, che colpisce da piuttosto lontano sotto la traversa. Al 70? il neoentrato Mota riesce a ... (Oasport.it)

Pagelle Fiorentina-Milan 2-1: voti e tabellino Serie A 2024/2025 - 5, Tomori 4. NOTE: serata tiepida, terreno di gioco in buone condizioni. Firenze esulta, Fonseca perde ancora. Recupero: 2?; 6? The post Pagelle Fiorentina-Milan 2-1: voti e tabellino Serie A 2024/2025 appeared first on SportFace. 5; Kean 5. 5 (22? st Richardson 6); Colpani 6. 170 euro. Incasso: ... (Sportface.it)

Highlights e gol Fiorentina-Milan 2-1: Serie A 2024/2025 (VIDEO) - Allo stadio Artemio Franchi di Firenze succede tutto ed il contrario di tutto: nel primo tempo Moise Kean si fa parare un rigore da Maignan e Theo Hernandez si fa parare un rigore da De Gea, nel mezzo c’è il gran gol di Adli. Nella ripresa continua a succedere di tutto: Abraham si fa parare il ... (Sportface.it)

serie A, il Milan cade a Firenze, rallentano Juventus e Roma; in testa c'è il Napoli inseguito dall'Inter - Questi i risultati della domenica: fiorentina-Milan 2-1, Juventus-Cagliari 1-1, Monza-Roma 1-1, Lazio-Empoli 2-1, Bologna-Parma 0-0.(rtl.it)

Calcio: in serie A faticano le big, sorride solo la Lazio. fiorentina di forza sul Milan - Si è chiusa la 7a giornata di serie A 2024-2025, e lo ha fatto con risultati molto spesso lontani dalle aspettative. A soffrirne di più sono Juventus e ...(oasport.it)

fiorentina-Milan 2-1: De Gea para due rigori, decide Gudmundsson - Partita folle al Franchi, con tre tiri dal dischetto sbagliati e continui colpi di scena. Successo meritato per i viola, ancora da rivedere i rossoneri ...(corrieredellosport.it)