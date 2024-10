Olimpiadi Milano-Cortina, prezzi biglietti da 30 a 3mila euro: come iscriversi al sorteggio (Di domenica 6 ottobre 2024) Aperte le iscrizioni per la prima fase di prevendita dei biglietti delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. Sulla piattaforma ufficiale dei Giochi invernali è già possibile registrarsi per il sorteggio che stabilirà il turno di acquisto da assegnare ad ogni utente: chi parteciperà avrà l’occasione di essere tra i primi a scegliere i tagliandi a partire da febbraio 2025, comprando così i posti migliori o i più economici. Con il via alle registrazioni il comitato organizzatore ha reso pubblici anche i prezzi degli eventi, da un minimo di 30 euro a un massimo di 2.900 euro per la cerimonia di chiusura. I prezzi Se a costare di più in occasione dei Giochi olimpici è solitamente l’inaugurazione, a Milano-Cortina 2026 i prezzi più alti si registreranno per l’evento di chiusura in programma all’Arena di Verona: 2.900 euro per i biglietti di Categoria A, 1. (Di domenica 6 ottobre 2024) Aperte le iscrizioni per la prima fase di prevendita deidellee delle Paralimpiadi2026. Sulla piattaforma ufficiale dei Giochi invernali è già possibile registrarsi per ilche stabilirà il turno di acquisto da assegnare ad ogni utente: chi parteciperà avrà l’occasione di essere tra i primi a scegliere i tagliandi a partire da febbraio 2025, comprando così i posti migliori o i più economici. Con il via alle registrazioni il comitato organizzatore ha reso pubblici anche idegli eventi, da un minimo di 30a un massimo di 2.900per la cerimonia di chiusura. ISe a costare di più in occasione dei Giochi olimpici è solitamente l’inaugurazione, a2026 ipiù alti si registreranno per l’evento di chiusura in programma all’Arena di Verona: 2.900per idi Categoria A, 1. (Quifinanza.it)

