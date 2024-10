“Mio papà tornava presto la mattina quando andavo a scuola, ho visto la fatica. I miei volevano diventassi avvocato”: Gerry Scotti commosso a Verissimo (Di domenica 6 ottobre 2024) Gerry Scotti è stato ospite al salotto di “Verissimo“, condotto da Silvia Toffanin. Il conduttore de “La ruota della fortuna” ha spiegato come è nato il progetto di attualizzare e riproporre il format storico di Mike Bongiorno: “Pier Silvio Berlusconi chiamandomi per il mio compleanno mi disse ‘Ho riacquistato i diritti de La ruota della fortuna e ora ti tocca farla!'”. E così è andato con ottimi risultati di ascolti. Il pensiero poi corre ovviamente a Mike Bongiorno: “Lui in una storica puntata di Striscia la Notizia, forse stremato, alla fine mi disse che ero il suo erede e io mi inchinai, è così perché io pratico il modello che praticava lui”. (Di domenica 6 ottobre 2024)è stato ospite al salotto di ““, condotto da Silvia Toffanin. Il conduttore de “La ruota della fortuna” ha spiegato come è nato il progetto di attualizzare e riproporre il format storico di Mike Bongiorno: “Pier Silvio Berlusconi chiamandomi per il mio compleanno mi disse ‘Ho riacquistato i diritti de La ruota della fortuna e ora ti tocca farla!'”. E così è andato con ottimi risultati di ascolti. Il pensiero poi corre ovviamente a Mike Bongiorno: “Lui in una storica puntata di Striscia la Notizia, forse stremato, alla fine mi disse che ero il suo erede e io mi inchinai, è così perché io pratico il modello che praticava lui”. (Ilfattoquotidiano)

