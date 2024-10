Milano, spara al figlio 18enne della compagna: uomo arrestato a Novate (Di domenica 6 ottobre 2024) Nel Milanese un uomo di 45 anni, di origini albanesi, è stato arrestato per aver sparato a un diciottenne. Secondo la prima ricostruzione dei Carabinieri, ci sarebbe stata un'accesa lite in casa prima dell’aggressione. L’uomo è il compagno della madre del giovane, il quale ora è ricoverato all'ospedale Niguarda in condizioni critiche e in pericolo di vita. (Di domenica 6 ottobre 2024) Nel Milanese undi 45 anni, di origini albanesi, è statoper averto a un diciottenne. Secondo la prima ricostruzione dei Carabinieri, ci sarebbe stata un'accesa lite in casa prima dell’aggressione. L’è il compagnomadre del giovane, il quale ora è ricoverato all'ospedale Niguarda in condizioni critiche e in pericolo di vita. (Tg24.sky)

Tg24.sky - Milano spara al figlio 18enne della compagna | uomo arrestato a Novate

Roma, va a scuola con una pistola e la mostra in classe: arrestato 18enne, l'arma era di un uomo deceduto - In una scuola privata di Roma (zona Tiburtina), un ragazzo di 18 anni si è presentato in classe con una pistola. Il giovane è stato arrestato dopo l'allarme degli insegnanti. (Notizie.virgilio)

Aggressione a carabinieri a San Nicolò a Tordino: arrestato l’uomo che si oppone ai lavori - Questo. leggi tutto . . Successivamente, è stato trasferito nel carcere di Teramo. L'uomo si è opposto energicamente all'intervento, che era stato reso esecutivo dall’Ufficiale giudiziario. A causa della situazione di emergenza, i militari hanno richiesto rinforzi da Torricella Sicura, che sono ... (Abruzzo24ore.tv)

Salerno, arrestato Franco Alfieri sindaco di Capaccio Paestum per turbativa d’asta e corruzione, 'l'uomo delle fritture' di De Luca - È noto dal 2016 come 'l'uomo delle fritture' a causa di un audio emerso durante la cam . In provincia di Salerno è stato arrestato Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum (in passato già sindaco di Torchiara e di Agropoli, nel Cilento), nell’ambito di un’indagine per turbativa d’asta e ... (Ilgiornaleditalia)