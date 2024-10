Maltempo: forte perturbazione, rischio nubifragi (Di domenica 6 ottobre 2024) Lunedì vedremo un generale aumento della nuvolosità, soprattutto al Centro-Nord, con le prime piogge che interesseranno le Venezie, il Nord-Ovest, l’Emilia e la Toscana. Le piogge saranno moderate tra Liguria (Di domenica 6 ottobre 2024) Lunedì vedremo un generale aumento della nuvolosità, soprattutto al Centro-Nord, con le prime piogge che interesseranno le Venezie, il Nord-Ovest, l’Emilia e la Toscana. Le piogge saranno moderate tra Liguria (Retemeteoamatori)

Retemeteoamatori - Maltempo: forte perturbazione, rischio nubifragi

Previste piogge intense e venti forti da nordest - Precipitazioni estese con frequenti rovesci, quantitativi di pioggia anche abbondanti, e venti forti da nordest sulla costa e la pianura limitrofa. . . . È lo scenario meteo previsto dall'Arpav per la giornata di giovedì e la prima parte di venerdì. In ragione di queste previsioni, il centro ... (Veneziatoday)

Maltempo, piogge e temporali sul Nord Italia e la Toscana: allerta in 5 regioni - Attesi, inoltre, venti forti sud-occidentali su Toscana settentrionale e Appennino emiliano. Maltempo sull’Italia, con tanta pioggia in arrivo nelle prossime ore. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, mercoledì 2 ottobre, allerta gialla su alcuni ... (Thesocialpost)

Maltempo, piogge e temporali al Nord: allerta in 5 regioni - (Adnkronos) – Maltempo sull'Italia con tanta pioggia in arrivo. Un ciclone si abbatterà sulla Penisola oggi, mercoledì 2 ottobre, colpendo… L'articolo Maltempo, piogge e temporali al Nord: allerta in 5 regioni proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Maltempo, due nuove forti perturbazioni (una legata all'ex uragano Kirk) in arrivo sull'Italia: in settimana temporali e nubifragi. Ecco dove - Il vortice freddo, responsabile delle intense condizioni di maltempo e delle temperature inferiori alla media a metà settimana, si è ormai spostato verso l'Europa orientale.(ilmattino)

Due perturbazioni in arrivo al Centro-Nord, clima mite al Sud - Lunedì 7: avvio della settimana con nubi in aumento al Nord e Toscana con qualche pioggia. Martedì 8: piogge e temporali anche intensi al Centro-Nord, caldo al Sud. Mercoledì 9: nuova perturbazione al ...(3bmeteo)

Previsioni meteo: intensa perturbazione atlantica, Martedì 8 Ottobre giornata turbolenta - Una perturbazione di origine atlantica è pronta a impattare la nostra penisola, portando una nuova fase di maltempo in questo avvio di settimana. Il Centro-Nord sarà il bersaglio principale di questa ...(informazione)