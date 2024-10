Liguori gol, Fortin conserva! Il Padova vince il Derby con il Vicenza e va in fuga in testa alla classifica (Di domenica 6 ottobre 2024) L'Andreolettismo è plasticità. Esame Derby superato, primo posto blindato. Il Padova batte il Vicenza e vola in testa al girone A della Serie C. Basta una rete di Liguori al tramonto del primo tempo per avere ragione dei berici e lanciarsi in fuga in questo campionato. Gara maschia all'Euganeo (Di domenica 6 ottobre 2024) L'Andreolettismo è plasticità. Esamesuperato, primo posto blindato. Ilbatte ile vola inal girone A della Serie C. Basta una rete dial tramonto del primo tempo per avere ragione dei berici e lanciarsi inin questo campionato. Gara maschia all'Euganeo (Padovaoggi)

Padovaoggi - Liguori gol Fortin conserva! Il Padova vince il Derby con il Vicenza e va in fuga in testa alla classifica

Liguori stende il Vicenza nel big match con il Padova - Sconfitta pesante per il Vicenza che perde a Padova 1-0 nello scontro diretto per il primo posto. Ora i biancoscudati si portano a più cinque dalla squadra di Vecchi in vetta alla classifica. Nel primo tempo il Vicenza spreca tre palle gol e poi nel finale subisce la rete di Liguori. Nella... (Vicenzatoday)

Padova-LR Vicenza: nel recupero del primo tempo Liguori porta avanti i biancoscudati - Il Vicenza sfiora tre volte il vantaggio nel primo tempo dell'Euganeo, ma nel recupero subisce il gol. In cronaca. Dopo due minuti passaggio di Fusi per Cretella che calcia sul primo palo, Confente mette in angolo. Al 13' tiro di Della Morte respinto dalla difesa. Al 17' ammonito Laezza per un... (Vicenzatoday)

Serie C, Padova-Vicenza: le pagelle degli uomini di Andreoletti - Fortin, quattro interventi decisivi, Liguori gol e sacrificio. Ecco tutti i voti dei padovani contro la squadra di Vecchi allo Stadio Euganeo ...(padovaoggi)

Il derby al Padova che va in fuga. Benevento pari ma con aggancio in vetta - Sono terminate le gare della ottava giornata di Serie C con fischio d'inizio alle ore 15. In campo tutti e tre i gironi: nel Girone A Padova in fuga dopo la vittoria nel derby contro ...(tuttoc)

Liguori gol, Fortin conserva! Il Padova vince il Derby con il Vicenza e va in fuga in testa alla classifica - Basta una rete di Michael Liguori per regalare 3 punti pesantissimi ai biancoscudati nello scontro diretto contro gli uomini di Vecchi. Andreoletti in fuga, ora a +4 dal Renate e +5 dal Vicenza ...(padovaoggi)