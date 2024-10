Le scuse (a metà) di Naomi Campbell sullo scandalo del suo ente di beneficenza: «Accetto le mie responsabilità» (Di domenica 6 ottobre 2024) Naomi Campbell fa mea culpa (ma solo in parte) per lo scandalo dei fondi raccolti a scopi benefici e spesi in spa e hotel di lusso. Un portavoce di Fashion for Relief, l’ente fondato dall’attrice e top model britannica, ha detto al Guardian che Campbell «riconosce e accetta la sua responsabilità» in quanto fiduciaria dell’associazione, ma ribadisce che «non si è mai impegnata in alcuna forma di cattiva condotta finanziaria». Secondo il portavoce di Fashion for Relief, Campbell non avrebbe mai ricevuto pagamenti per il suo coinvolgimento con l’ente benefico e, al contrario di quanto trapelato, non avrebbe mai coperto spese personali usando i soldi dell’organizzazione. (Di domenica 6 ottobre 2024)fa mea culpa (ma solo in parte) per lodei fondi raccolti a scopi benefici e spesi in spa e hotel di lusso. Un portavoce di Fashion for Relief, l’fondato dall’attrice e top model britannica, ha detto al Guardian che«riconosce e accetta la sua» in quanto fiduciaria dell’associazione, ma ribadisce che «non si è mai impegnata in alcuna forma di cattiva condotta finanziaria». Secondo il portavoce di Fashion for Relief,non avrebbe mai ricevuto pagamenti per il suo coinvolgimento con l’benefico e, al contrario di quanto trapelato, non avrebbe mai coperto spese personali usando i soldi dell’organizzazione. (Open.online)

Caso beneficenza, Naomi campbell si difende da accuse dell'ente regolatore britannico e si scusa solo per non essersi impegnata da vicino nella sua Ong.

campbell e il buco nella beneficenza. Dove siano finiti i fondi è un giallo. Lei: «Non ho preso soldi»

