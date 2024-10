Le SBC di FC 25, Khéphren Thuram ha la sua carta RTTK (Di domenica 6 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore francese Khéphren Thuram uscita in data 6 ottobre 2024. Questa Sfida Creazione Rosa fa parte della promo RTTK ed è una carta Live che può ottenere degli upgrade. Vi lasciamo qui di seguito due link utili per conoscere meglio la promo: Guida alla promo RTTK: come ottenere gli upgrade Tutti i giocatori della promo RTTK Team 1 Tutti i giocatori della promo RTTK Team 2 Qui, il Tracker, potete seguire gli aggiornamenti in tempo reale delle carte RTTK SBC Khéphren Thuram RTTK Numero sfide: 2 Premio: 1x Verso la fase a eliminazione UCL Khéphren Thuram Plus+: CDC: Contenimento CC: Box-to-box Scadenza: 13 ottobre 1 – Forma smagliante Premio: 1x Small Gold Players Pack Min. 1 ogg. (Di domenica 6 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore franceseuscita in data 6 ottobre 2024. Questa Sfida Creazione Rosa fa parte della promoed è unaLive che può ottenere degli upgrade. Vi lasciamo qui di seguito due link utili per conoscere meglio la promo: Guida alla promo: come ottenere gli upgrade Tutti i giocatori della promoTeam 1 Tutti i giocatori della promoTeam 2 Qui, il Tracker, potete seguire gli aggiornamenti in tempo reale delle carteSBCNumero sfide: 2 Premio: 1x Verso la fase a eliminazione UCLPlus+: CDC: Contenimento CC: Box-to-box Scadenza: 13 ottobre 1 – Forma smagliante Premio: 1x Small Gold Players Pack Min. 1 ogg. (Imiglioridififa)

Imiglioridififa - Le SBC di FC 25 Khéphren Thuram ha la sua carta RTTK

