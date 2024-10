Lavori per fibra ottica e rete idrica al a Firenze: ecco dove (Di domenica 6 ottobre 2024) Firenze, 6 ottobre 2024 – Da domani, 7 ottobre, sono diversi gli interventi stradali a Firenze. In via Baroni, via Ciarpaglini e via Chiarini sono in programma i Lavori per la posa della fibra ottica. L’intervento è articolato in fasi successive e interesserà prima via Baroni, poi via Ciarpaglini e infine via Chiarini. I cantieri inizieranno in via Baroni con restringimenti di carreggiata tra via Braccini e via Reginaldo Giuliani, a seguire nello stesso tratto scatterà un divieto di transito con anche senso unico in via Braccini da via Baroni verso via Chiarini. Viabilità alternativa per via Reginaldo Giuliani da via Baroni-via Braccini-via del Sodo-via Sestese. La terza fase prevede la chiusura tra via Sestese e via Braccini con percorso alternativo per via Braccini da via Sestese-via Reginaldo Giuliani-via del Sodo-via Braccini. (Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 – Da domani, 7 ottobre, sono diversi gli interventi stradali a. In via Baroni, via Ciarpaglini e via Chiarini sono in programma iper la posa della. L’intervento è articolato in fasi successive e interesserà prima via Baroni, poi via Ciarpaglini e infine via Chiarini. I cantieri inizieranno in via Baroni con restringimenti di carreggiata tra via Braccini e via Reginaldo Giuliani, a seguire nello stesso tratto scatterà un divieto di transito con anche senso unico in via Braccini da via Baroni verso via Chiarini. Viabilità alternativa per via Reginaldo Giuliani da via Baroni-via Braccini-via del Sodo-via Sestese. La terza fase prevede la chiusura tra via Sestese e via Braccini con percorso alternativo per via Braccini da via Sestese-via Reginaldo Giuliani-via del Sodo-via Braccini. (Lanazione)

A Firenze lavori per la nuova segnaletica in via Pampaloni - Le operazioni termineranno venerdì 11 ottobre. Previsto un restringimento di carreggiata con senso unico verso via Canova e divieti di sosta. Rifacimento della segnaletica anche in via Benedetto Marcello. Saranno istituiti anche divieti di transito in via Corcos (tra via Pampaloni e via Panerai) e ... (Lanazione)

La Biennale di Firenze. Capolavori in mostra - Il primo weekend di apertura al pubblico ha visto un +30% di visitatori in entrambe le giornate, accorsi ad ammirare gli autentici Capolavori, che spaziano dall’antichità al XX secolo, con un particolare focus sull’arte italiana, proposti dagli oltre 80 galleristi (17 provenienti dall’estero e 14 ... (Quotidiano)

Proseguono secondo programma i lavori per il nuovo tunnel dell’alta velocità a Firenze - . Accanto al tunnel in fase di scavo, è ben visibile la seconda fresa, pronta a partire a novembre per scavare il tunnel parallelo “Sono orgoglioso di quest’opera pubblica che ci proietta nel futuro e contribuisce a creare nuovi orizzonti per la Toscana Siamo a circa 22 metri di profondità – ... (Corrieretoscano)