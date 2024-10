La Russia conquista Makeyevka la Repubblica popolare di Lugansk è la chiave di svolta

(Di domenica 6 ottobre 2024) Putin non si fermerà fino a quando tutte le regioni filorusse non saranno sotto il controllo della Federazione. L’obiettivo è sempre più vicino. Le truppe della Federazione infatti hanno preso la città di, nelladi, e colpito quattro brigate delle truppe ucraine nella regione di Kharkov. Lo riferisce – come riporta la Tass – il ministero della Difesa del Cremlino, aggiungendo che nelle regioni di Kharkov e Donetsk, sono stati distrutti tre depositi di munizioni e le truppe ucraine hanno perso oltre 450 soldati, nove veicoli a motore, un obice semovente Krab di fabbricazione polacca, un obice M198 fornito dagli Stati Uniti, due obici di fabbricazione britannica, un FH-70 e un L-119, nonché un obice D-20, un supporto di artiglieria semovente Gvozdika e due obici D-30. (Laprimapagina)