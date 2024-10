La Nitor Brindisi strappa un pari al Catania: finisce 2-2 al Citiolo (Di domenica 6 ottobre 2024) Primo pareggio stagionale per la Nitor Brindisi che ritorna a muovere la graduatoria del girone C della Serie C Femminile. Presso il campo sportivo comunale Citiolo di San Vito dei Normanni, la formazione guidata da Cosimo Penta ha colto un 2-2 contro il Catania.Ad aprire le marcature è stata (Di domenica 6 ottobre 2024) Primo pareggio stagionale per lache ritorna a muovere la graduatoria del girone C della Serie C Femminile. Presso il campo sportivo comunaledi San Vito dei Normanni, la formazione guidata da Cosimo Penta ha colto un 2-2 contro il.Ad aprire le marcature è stata (Brindisireport)

Brindisireport - La Nitor Brindisi strappa un pari al Catania: finisce 2-2 al Citiolo

Serie C Femminile, Nitor Brindisi: sconfitta di misura in casa del Siracusa - Arriva la terza sconfitta stagionale per la Nitor Brindisi, nella quarta giornata del girone C della Serie C Femminile. . . Allo stadio Meno Di Pasquale la formazione guidata da Cosimo Penta è stata sconfitta per 4-3 dal Siracusa. Di Salerno, El Alami, Purpura e Rossi le reti messe a segno ... (Brindisireport)

Serie C Femminile, la Nitor Brindisi coglie il primo successo: battuta la Giovanile Rocca - Importante vittoria per la Nitor Brindisi, la prima in questo campionato di Serie C Femminile (girone C): presso il campo sportivo comunale Citiolo di San Vito dei Normanni è arrivato un successo per 2-0 contro la Giovanile Rocca. Al 28' Boccia ha sbloccato l'incontro, mentre Rotondo ha... (Brindisireport)

Serie C femminile, la Nitor Brindisi cade al cospetto del Trastevere - . Seconda sconfitta consecutiva per la Nitor Brindisi: presso il Trastevere Stadium è arrivato un 5-0 per mano del Trastevere, nella seconda giornata del girone C della Serie C. . Per la formazione padrona di casa Berarducci ha messo a segno una doppietta su rigore; di Rubano, Serao ed ... (Brindisireport)

Serie C Femminile, girone C - Catania-Villaricca 1-1 - Le rossazzurre, che hanno disputato una gara in meno rispetto alle rivali avendo già osservato il proprio turno di riposo, si attestano al quarto posto in classifica con 7 punti ...(cataniatoday)

FEMMINILE – Esordio casalingo vittorioso per il Lecce Women - Esordio casalingo vittorioso per il Lecce Women. Nella terza giornata di campionato di Serie C girone C femminile, le ragazze allenate da Vera ...(salentosport)

La Nitor Brindisi conquista la prima vittoria in Serie C femminile - Nel campionato di Serie C Femminile (girone C), la Nitor Brindisi ottiene la prima vittoria stagionale, superando 2-0 la Giovanile Rocca presso il campo sportivo comunale Citiolo di San Vito dei Norma ...(brindisisera)