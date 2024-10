Israele, papà di Emily Hand rapita il 7 ottobre: “Un incubo, lei vuole solo dimenticare” (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – E' passato un anno da quel ''terrificante incubo'' che fu il 7 ottobre. Giorno in cui, tra i 215 ostaggi presi da Hamas nel sud di Israele, c'era anche Emily Hand, che allora aveva 8 anni. ''Emily continua a riprendersi, sta decisamente bene'', racconta un anno dopo ad Adnkronos Thomas Hand. ''Emily non (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – E' passato un anno da quel ''terrificante'' che fu il 7. Giorno in cui, tra i 215 ostaggi presi da Hamas nel sud di, c'era anche, che allora aveva 8 anni. ''continua a riprendersi, sta decisamente bene'', racconta un anno dopo ad Adnkronos Thomas. ''non (Periodicodaily)

Israele, papà di Emily Hand rapita il 7ottobre: "Un incubo, lei vuole solo dimenticare" - Thomas Hand all'Adnkronos: 'Non parla molto dei suoi 50 giorni di prigionia, credo che voglia solo lasciarsi alle spalle tutti quei ricordi e andare avanti con la sua vita' ...(adnkronos)

Guerra, imminente l'attacco israeliano all'Iran. Trump: "Colpisca i siti nucleari" - L'esercito si sta preparando ad espandere le operazioni di terra nella Striscia di Gaza in coincidenza con l'anniversario del 7 ottobre. Intanto Hamas conferma l'uccisione in Libano di Saeed Atallah A ...(msn)

Trump getta benzina sul fuoco: “Israele colpisca i siti nucleari in Iran” - L'ex presidente degli Usa, nonchè candidato per la Casa Bianca: "La risposta doveva essere: colpite il nucleare prima e preoccupatevi poi". Intanto il Libano è sott'asseddio e l'FBI in allerta per il ...(ilfaroonline)