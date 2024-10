Israele conto all' a rovescia per l' attacco all' Iran Parsi | Sarà di grandi dimensioni

(Di domenica 6 ottobre 2024) Una risposta attesa a ore.prepara la reazione all'dopo l'sferrato da Teheran nei confronti dello Stato ebraico. Secondo alcuni funzionari americani l'operazione israeliana sarebbe "imminente" e verrebbe "coordinata" con Washington, che comunque non vi prenderà parte. A sgomberare il campo da ogni dubbio interviene Benjamin Netanyahu. "L'- afferma - ha lanciato due volte centinaia di missili sul nostro territorio, il più grandemissilistico balistico della storia.ha il dovere e il diritto di difendersi e di rispondere agli attacchi, ed è così che faremo". Le tensioni in Medio Oriente già degenerate in una guerra regionale sono al centro della puntata di domenica 6 ottobre di In mezz'ora su Rai3. Tra gli ospiti di Monica Maggioni c'è Vittorio Emanuele, politologo e docente alla Cattolica. (Iltempo)