Iori | Sono arrabbiato non puoi prendere gol così Dobbiamo fare meglio per la gente che ci sostiene

Dopo la partita Casertana-Catania, in sala stampa dello stadio Pinto di Caserta, parla Manuel Iori, allenatore dei padroni di casa. "Il modo in cui abbiamo subito le reti da fastidio, non possiamo permetterci di essere così leggeri, e non possiamo permettercelo. Nel secondo tempo abbiamo avuto poche occasioni. Non dovevamo perdere questa partita, anche perché abbiamo gestito bene per lunghi tratti". Visibilmente contrariato Iori: "Sono arrabbiato per come abbiamo preso il secondo gol. Potevamo non perdere. Magari non vinci, ma non devi perdere. Dobbiamo dare qualcosa in più anche per la gente che ci sostiene. Il Catania ha segnato nelle ultime due azioni, non ha fatto di più, prima del loro secondo gol non hanno fatto niente.

